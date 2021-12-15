Hollanda'da kısmi kapanma 1 ay uzatıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının okulların erken kapatılması da dahil olmak üzere Noel tatili boyunca uzatacağını duyurdu.

Rutte, Kasım'da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın da 1 ay daha uzatılarak 14 Ocak 2022'ye kadar devam edeceğini aktardı. Koronavirüsün Omikron mutasyonunun hızla yayılmasının "endişelenmek ve temkinli olmak için yeterli bir neden" olduğunu söyleyen Rutte, okulların da 1 hafta erken tatile gireceğini kaydetti. Bu kapsamda ilkokullar, 17 Aralık'ta kapanacak. (İHA)