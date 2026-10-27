Hollanda'da Cumhuriyet buluşması: 'Yeni bir Cumhuriyeti biz kuracağız'

Türkiye Komünist Partisi'nin Hollanda'da düzenlediği “Cumhuriyete Sahip Çıkıyoruz” buluşmasında, Cumhuriyet'in kazanımları ve geleceği tartışıldı. Amsterdam'daki etkinlikte “Sosyalist Cumhuriyet olmazsa Cumhuriyet yaşayabilir mi?” sorusu öne çıktı.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı yaklaşırken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Hollanda örgütünün düzenlediği “Cumhuriyete Sahip Çıkıyoruz” etkinliği, 25 Ekim Pazar günü Amsterdam'daki De Sering'de gerçekleştirildi.

Etkinlik, soL TV'nin “Halka bir Cumhuriyet lazım” başlıklı kısa videosunun ve TKP'nin Ankara'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na karşı düzenlediği eylemin görüntülerinin gösterilmesiyle başladı.

Video gösteriminin ardından yapılan sunumda, 1923 Cumhuriyeti'nin tarihsel önemi ve kuruluşuyla elde edilen kazanımlar ele alındı. Saltanatın yıkılması, halk egemenliği, laiklik ve bağımsızlık mücadelesinin önemine değinilirken, Cumhuriyet'in kazanımlarının sermaye düzeni ve gericilik tarafından nasıl aşındırıldığı üzerinde duruldu.

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'Sosyalist Cumhuriyet olmazsa Cumhuriyet yaşayabilir mi?'

Sunumda Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığı, halkın ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gerektiği vurgulandı. Üretilen zenginliğin küçük bir azınlığın elinde toplandığı, eğitim ve sağlık gibi temel hakların piyasanın koşullarına terk edildiği bir düzende gerçek eşitliğin sağlanamayacağına dikkat çekildi.

Ardından moderatör eşliğinde gerçekleştirilen tartışma bölümünde, Cumhuriyet'in geleceği ve sosyalizm arasındaki ilişki ele alındı.

“Sosyalist Cumhuriyet olmazsa Cumhuriyet yaşayabilir mi?” sorusu etrafında, Cumhuriyet'in kazanımlarını savunmanın ötesine geçerek onu emekçilerin iktidarıyla buluşturmanın gerekliliği tartışıldı.

'Bize yeni bir Cumhuriyet lazım ve bunu bizler yapacağız'

Tartışmalarda öne çıkan bir diğer başlık ise yeni Cumhuriyet'in kimler tarafından ve nasıl kurulacağı oldu.

“Bize yeni bir Cumhuriyet lazım ve bunu bizler yapacağız” düşüncesi etrafında, Cumhuriyet'in geleceğinin yalnızca siyasi iktidarların değişmesine bırakılamayacağı, emekçi halkın örgütlü mücadelesinin belirleyici olduğu üzerinde duruldu.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın, geçmişin kazanımlarını savunmak kadar eşitliğin, laikliğin, bağımsızlığın ve halk egemenliğinin güvence altına alındığı yeni bir ülke için mücadele etmek anlamına geldiği tartışıldı.

Etkinlik, De Sering'in dayanışma mutfağında birlikte yenilen yemekle devam etti. Cumhuriyet'in geleceğine ilişkin sohbetler yemek masasında da sürdü.

Katılımcılar, tartışmaları devam ettirmek ve birlikte mücadele olanaklarını geliştirmek için yüz yüze ve çevrimiçi toplantılarda yeniden buluşmak üzere sözleşerek ayrıldı.

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