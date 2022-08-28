Hollanda'da bir kamyon sokak partisinin ortasına daldı

Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nieuw Beijerland kasabasında dün akşam saatlerinde, bir kamyonun bir sokak partisinin ortasına dalması sonucu meydana gelen olayda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini duyuruldu.

Polis yaşamını yitiren kişi sayısı hakkında resmi açıklama yapmazken, olayın yerel saatle 19.00'da gerçekleştiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Reuters'in haberine göre, Polis Sözcüsü Elianne Mastwijk verdiği demeçte "Bir noktada kamyon yoldan çıktı ve partinin ortasına girdi" diyerek, olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve kamyonun da halen olay mahallinde olduğunu açıkladı.