Hollanda'da bazı fabrikalar elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

Hollanda'da bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan enerji maliyetleriyle başa çıkamadıkları için üretimi azaltma ya da durdurma yoluna gitti.

NU gazetesi, Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının Perşembe'den bu yana "enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti.

Çinko üreticisi Nrystar isimli firmanınsa 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın "enerji maliyetinin 10 kat arttığına" ilişkin ifadelerine yer verildi.