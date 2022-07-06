Hollanda polisi protestocu çiftçilere ateş açtı

Hollanda hükümetinin hayvancılık faaliyetleri sırasında ortaya çıkan nitrojen oksit ve amonyak emisyonlarını ülke çapında yarı yarıya azaltma kararı, çiftçileri isyan ettirdi.

Traktörleriyle süpermarketler, dağıtım merkezleri ile yolları kapatan çiftçiler bir haftadır ülke genelinde "Biz olmazsak aç kalırsınız" diyerek hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele planını protesto ediyor.

Protestolar sürerken ülkenin kuzeyindeki Friesland'de polis çiftçilere ateş açtı.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada çiftçilerin protestolarının sürdüğü bölgedeki bir otoyolda bir traktörün polis memurları ve araçlarının üzerine sürülmesi girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü. Polis "tehdit edici duruma" yanıt verildiğini açıkladı.

Friesland polisine göre mermiler traktöre isabet etti ancak olayda yaralanan olmadı. Üç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ancak sosyal medyada iki traktörün bölgeden uzaklaştıkları sırada polisin ateş açtığı görüntüler yayıldı.

Hollanda hükümetince olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Muhafazakar Demokrasi Forumu partisinden milletvekili Gideon van Meijeren da sosyal medyadan "polis şiddeti" etiketiyle yaptığı paylaşımda, görüntülerde "acil bir tehdit" durumu olmadığının görüldüğünü belirtti. Meijeren yetkililerin görüntüler ile yapılan açıklama arasındaki çelişkiye ilişkin en kısa sürede bir açıklama getirmesini istedi ve parlamentonun olaya ilişkin acil bir gündem açmasını talep etti.