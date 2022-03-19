Hollanda mahkemesi insan kaçakçısı iki Ukraynalı tutukluyu serbest bıraktı

Geçen Eylül ayında, bir grup Arnavutluk vatandaşını İngiltere'ye kaçırmak isterken, bir yelkenli teknede gözaltına alınan 27 ve 29 yaşlarındaki iki Ukraynalı, 6 aydır Hollanda'da cezaevindeydi.

Ukraynalı sanıkların avukatı, müvekkillerinin, Ruslara karşı savaşmak için ülkelerine dönmek istediklerini belirterek salıverilmelerini istedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Zeeland-Batı-Brabant Mahkemesi, Perşembe günü, savaş nedeniyle Ukraynalıların tutukluluğunun askıya alınmasını sağlayacak "özel ve ciddi koşullar" bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme, Ukrayna hükümetinin vatandaşlarını ülkeyi savunmaya çağırdığına işaret etti ve şüphelilerin "bu çağrıya uymak için yakıcı bir arzuya" sahip olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme, "tutukluluğun ertelenmesi sırasında yeni bir suç işlememeleri koşuluyla" iki Ukraynalıya şartlı tahliye verdi.

İnsan kaçakçılığı ile suçlanan iki sanık, Cuma günü serbest bırakıldı.