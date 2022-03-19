Hollanda Başbakanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, salı günü Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Rutte "Türkiye doğu kanadının savunması için çok önemli" ifadelerini kullandı. Almanya'nın Türkiye ile yakın teması olan az sayıdaki Avrupa ülkesinden biri olduğunu belirten Rutte, daha fazla ülkenin bu yaklaşımı benimsemesi gerektiğini söyledi.

Rutte, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında Rusya ve Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek, "Geçenlerde Erdoğan ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde, yakında kendisiyle görüşmek için yanına gelmeye çalışacağımı söyledim" diye konuştu. Son yıllarda Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilimlere değinen Rutte, "Kişisel ilişkiler her zaman iyi kaldı" diyerek Salı günü Ankara’ya Erdoğan ile görüşmeye gideceğini duyurdu. (İHA)