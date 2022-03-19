Cübbeli Ahmet, "Saadet Partisine olan husumetim din ve vatan içindir, nefsim için değildir" demiş, Saadet Partisi'nin HDP ile giderek yakınlaştığını söylemişti.

Cübbeli Ahmet'in bu sözlerine Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'dan yanıt geldi.

“Kendisi dışlandığı zaman, eziyet gördüğü zaman fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı hapse atıldığı zaman Saadet Partisi heyeti olarak biz gittik yanına, Genel Başkan’ımız gitti" diyen Aydın, "Eğer gerçekten Türkiye’de ses getirecek açıklamalar yapmak istiyorsan biz oraya gittiğimiz zaman AK Parti için söylediklerini, Erdoğan için söylediklerini çıksın söylesin de o zaman bak Türkiye’de nasıl yer yerinden oynuyor. İnsana tutarlı olmak icap eder. Ahlakımızla anlatamadığımız davamızı, dilimizle anlatamayız. Temsil edemediğimiz dinimizi, biz tebliğ ederek vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Kendisinin yapmış olduğu açıklamaların teker teker değerlendirilecek bir önemi yok. Bizim kendisine tavsiyemiz, kendisine yakıştırılan sıfatlara layık olabilecek iş yapmalarıdır” ifadesini kullandı.