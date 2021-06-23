Holding kapısında 'saadet zinciri' cinayeti: 9,9 milyon ile yakalandı

SAS Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Koçan'ın (41) geçen hafta salı günü gaspçılar tarafından öldürülmesi, saatler sonra ise eski eşi Süleyman Aydın'ın bir rezidansın 32'nci katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada azmettiricinin kim olduğunun belirlendiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre 9,9 milyon lira nakit parayı holdinge taşıdığı sırada Koçan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 13 şüpheliden birinin ismi dikkat çekti.

İddiaya göre holdingin yatırımcıları bulunuyordu. Holdinge her ayın 15'inde para transferi yapılıp, yine aynı gün yatırımcılara payları verilerek dağıtılıyordu. Cinayeti planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Yatırımcı-planlayıcının iddiaları reddettiği ancak onunla birlikte hareket eden şüphelilerin olayı kısmen kabullendiği öğrenildi.

İsmi paylaşılmayan o yatırımcı/planlayıcı kişinin emniyette sorgusunun sürdüğü bildirildi.

40 milyon lira toplamışlardı

SAS Holding ve Süleyman Aydın'ın adı 'saadet zinciri' ile 2019'da gündeme gelmişti. "Kaz çiftliği" ve "enerji santralleri" kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirket ödemeye yapmamaya başlamıştı.

'Milyonerler' grubu kurmuştu

Sisteme yeni üye kazandıran ve ‘lider’ olarak anılan kişiler arasındaki Whatsapp yazışmaları ile sosyal medya paylaşımları ise oldukça dikkat çekici.

Grubun lideri konumundaki Süleyman Aydın, üyelere "sevgili milyonerler" diye hitap ediyor.

Aydın, bir paylaşımında, önünde durduğu Porche marka otomobil ile selfi çekerek “Bu da benim buradaki oyuncağım” diyor.

Bir başka lider ise Facebook hesabında “Türkiye ve dünya Sas’ı konuşacak!. Plânlar yapıldı. Çok önemli kararlar alındı. Takipte kalın” diyordu.