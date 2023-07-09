HKP Genel Başkanı Ankut hakkında 42 yıl hapis ve siyasi yasak talebi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında, “Kaçak Saraylı Despot ve Çıkar Ortakları” başlıklı kitabında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturmada, kendisi için 42 yıl hapis cezası ve siyasi haklarından da mahrum edilmesi istendi.

Ankut, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan başlattığı yeni soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ankut, ifadesinde şunları kaydetti:

“Savcı Bey şunu demek istiyorsunuz aslında. Biz Tayyip Erdoğan’a laf söyletmeyiz. Türkiye’de Tayyip Erdoğan’a olumsuz laf eden herkes suçludur ve bu anlayış bizim için en temel kanundur ve biz sadece kanuna uyarız ve ona göre icraat yaparız. Buyurun yapın ne diyelim fakat unutmayın ki bu günler geçecek. Aslında sizin savunduğunuz iktidar ömrünün son baharını yaşıyor söylemiş olayım, sonbaharın sonu kıştır ve onun sonu da sondur, bu iktidarın bütün sorumluları bir bir bu adliyelere gelecektir. Emri sadece Anayasadan, TCK’den ve vicdanından alan, aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür savcı ve yargıçlardan oluşan mahkemelerin önüne çıkacaklar ve işledikleri suçların bir bir hesabını verecekler."

HKP'den yapılan açıklamada ise "İstedikleri kadar soruşturma ve dava açsınlar, Genel Başkan’ımız yazmaya, söylemeye, haykırmaya, mücadele etmeye ısrarla devam edecektir" denildi.