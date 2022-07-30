Hitler'in saati ve 'Nazi tuvalet kâğıtları' açık arttırmada satıldı

Adolf Hitler'e ait olduğuna inanılan bir saat, ABD'de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı. Üzerinde gamalı haç, kartal ve "AH" harflerinin yer aldığı Huber saati satın alan kişininse adı gizli tutuldu.

Saat, katalog açıklamasına göre, Hitler'e Almanya şansölyesi seçildiği 1933 yılında doğum günü hediyesi olarak verildi.

Yaklaşık 30 Fransız askerinin Bavyera dağlarında Hitler'in Berghof köşküne baskın düzenlediği sırada saatin 'savaş ganimeti' olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açık artırmaya çıkarılan diğer ürünler arasında Alman ordusu Wehrmacht'a ait tuvalet kağıdı, üst düzey Nazi figürlerine ait çatal bıçak takımı ve şampanya bardakları, Hitler'in partneri Eva Braun'a ait olan eşyalar ve teriyeri için bir köpek tasması da bulunuyordu.

Öte yandan satış ABD'deki Yahudi topluluğundan tepki çekti. 34 Yahudi lider tarafından imzalanan bir açık mektup, Maryland merkezli müzayede evi Alexander Historical Auctions'a kol saatini satmamaya çağırdı. Ancak müzayede eviyse Alman medyasına verdiği demecinde amacının tarihi muhafaza etmek olduğunu öne sürdü.

34 Yahudi liderse açık mektuplarında satışı "tiksindirici" olarak nitelendirdi. Satıştan önce Alman basınına yaptığı açıklamalarda Alexander Historical Auctions, koleksiyoncularının çoğunun eşyaları özel koleksiyonlarda tuttuğunu veya dünyanın dört bir yanındaki Holokost müzelerine bağışladığını iddia ederek satışı haklı çıkartmaya çalıştı.