Hitler hayranı genç, cami ve liseye saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklandı

Fransa'da kendini 'Hitler hayranı' olarak tanımlayan bir gencin, bir lise ve camiye saldırı düzenleyeceğine dönük ihbar üzerine tutuklandığı bildirildi.

Bir yerel gazetenin aktardığına göre, 19 yaşındaki Simon, ülkenin kuzey batısındaki Seine-Maritime bölgesinde öğrencisi olduğu liseye ve bir camiye saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Gencin, birkaç gün önce Genel İç Güvenlik Yönetimi (DGSI) tarafından gözaltına alınarak anti-terör mahkemesine çıkarıldığı bildirildi. Yerel gazeteler, gencin saldırıyı Hitler'in doğumgünü olan ve Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun gerçekleşeceği tarihe yakın olan 20 Nisan'da gerçekleştirmeyi planladığını aktardı.

Gencin evinde yapılan aramada 20 bıçak, 3 ateşli silah ve üzerinde Hitler'in kitabı Mein Kampf'ın (Kavgam) adının yazdığı 20 not defterinin bulunduğu kaydedildi.

Gencin notlarında kendini "Hitler'in siyasi çizgisini benimseyen bir aşırılıkçı" olarak tanımladığı belirtildi.