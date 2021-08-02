Hisarönü'nde yurttaşlardan bir tepki de A Haber'e: 'Sayenizde!'

Muğla Marmaris'te 5 gündür süren yangınlardan en çok etkilenen yerlerden Hisarönü Mahalles'inde alevler giderek büyüyor. Birkaç noktaya sıçrayan yangın yerleşim yerlerine de zarar vermeye devam ediyor.

A Haber muhabiri canlı yayında olduğu sırada kameralar yangını gösterirken, "Şu anda bizim üzerimize geliyorlar. Vatandaşlar çok öfkeli. Çetin buraya gelir misin? Vatandaşların tepkisi üzerine yürümek zorunda kaldık" diyor.

Bu sırada arkadan bir kadın yurttaşın "Sayenizde!" diye bağırarak tepki gösterdiği duyuluyor.

Ardından da muhabir yayını kesmek zorunda kalıyor.

A Haber muhabiri bölgeden ayrılmak zorunda kaldı

Bölgede yaşayanlar 'Hisarönü kurtuldu dediniz' diyerek TRT ekibine de tepki göstermiş ve ekip bölgeden arabalarına binerek ayrılmak zorunda kalmıştı.