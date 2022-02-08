Hisarcıklıoğlu'ndan 'elektrik faturası' çıkışı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikâyet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında elektrik faturaların da düzenlemeye gidileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.