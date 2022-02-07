İbrahim Kalın: Elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak" dedi.

A-Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kalın elektrik faturalarına ilişkin olarak "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin ise Kalın "İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın" dedi.

'Rusya'nın olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir'

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden krize ilişkin de konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanımızın Zelenskiy ile Putin'i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya'nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Önümüzdeki günlerde o tarih de gelir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise Kalın "Meclis Başkanımız da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık erken seçim olmayacak" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti

İsrail'le ilişkilere dair ise Kalın "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ülkemize ziyareti olacak. Orada bir değişim oldu, olumlu yaklaşım var. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde 2 temel boyut var. Bir ikili ilişkilerimiz var, bir de Filistin var. Biz bunu İsrail tarafına açık şekilde ifade ettik. Filistin'de ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Kimse bunu sorgulayamaz. İsrail, Filistin meselesinde yapıcı adımlar atmaya başladı" diye konuştu.