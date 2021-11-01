Hisarcıklıoğlu: Sanayide doğalgaza yapılan zam enflasyonu artıracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, doğalgaza yapılan zamlara ilişkin, “Sanayide doğal gaza yapılan yüzde 48 zam, üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır” dedi.

BOTAŞ’ın elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yaklaşık yüzde 46, sanayide kullanılan doğalgaza ise yaklaşık yüzde 48 oranında zam yapmasının ardından Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "üretim ve yatırıma" daha fazla destek istedi.

Hisarcıklıoğlu "Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğal gaza yapılan yüzde 48 zam, üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız" açıklamasını yaptı.