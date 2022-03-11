Hırvatistan'da düşen cisim Ukrayna'ya ait hava aracı çıktı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de dün gece saatlerinde kent merkezi dışında bir bölgeye tanımlanamayan bir cismin düştüğü, ardından patlama olduğu açıklanmış, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, derin bir çukur açıldığı ve çevredeki araçların zarar gördüğü açıklanmıştı.

Bazı medya organları gizemli cismin Ukrayna'daki savaşta kullanılan İHA'lardan biri olabileceğini, bazılarıysa küçük bir uçak olabileceğini öne sürmüştü.

Sözkonusu cismin Ukrayna'ya air askeri bir hava aracı olduğu belirtildi.

Hırvatistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada "pilotsuz bir askeri hava aracının" Hırvatistan'a Macaristan üzerinden 1300 irtifada saatte 700 km hızla girdiği belirtildi.

Financial Times'ın haberine göre bu, NATO üyesi Hırvatistan ve Macaristan'daki hava savunma sistemlerinin drone'u tespit edemediklerine işaret ediyor.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović hava aracının Macaristan üzerinde 40 dakikadan fazla ve Hırvatistan üzerinde 7 dakika uçtuktan sonra Jarun'da düştüğünü, şans eseri kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Sözkonusu hava aracının Ukrayna ordusuna ait Sovyet döneminden kalan Tu-141 keşif uçağı olduğu tahmin ediliyor.