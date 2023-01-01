2013 yılında Avrupa Birliği'ne giren Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil oldu.

Hırvatistan'ın katılımı ile daha önce 4 ortak ile 22 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu Schengen Bölgesi'ndeki ülke sayısı 27'ye yükseldi.

28 yıldır Hırvatistan'da kullanılan para birimi kuna'nın yerini de avro aldı. Bu kapsamda, 500 milyondan fazla banknot ile 5 bin 200 ton madeni para imha edilecek.

1 Ocak itibarıyla Hırvatistan'ın diğer Schengen ülkeleriyle kara ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırıldı. Havalimanlarındaki kontrollerin kaldırılması için tarih ise 26 Mart.

AB Komisyonu Başkanı Leyen'den ziyaret

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Hırvatistan'a ziyarette bulundu. Sınır rampalarının kaldırıldığı Slovenya sınırındaki Bregana'ya giden Von Der Leyen, "Bugün tarihi bir gün" dedi.

Leyen, avronun Hırvatistan'ı hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacağını söyledi. (AA)