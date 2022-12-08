Avrupa Konseyi, Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmasını onayladı

Avrupa Konseyi'nde kabul edilen kararla birlikte Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Schengen bölgesine dahil olacağı kesinleşti. Oturumda Avusturya'nın itirazı nedeniyle Romanya ve Bulgaristan'ın ise Schengen alanına üyeliği reddedildi.

Euronews'in haberine göre; Hırvatistan'ın AB temsilciğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Son adım da tamamlandı. Konsey kararı kabul etti. Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren Schengen alanına katılacağı teyit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu karar, Brüksel'de düzenlenen AB İçişleri Bakanları toplantısında alındı. Hırvatistan ayrıca 1 Ocak 2023'ten itibaren AB'nin ortak para birimi avro alanına da katılacak.

Oturumda Avusturya'nın itirazı nedeniyle Romanya ve Bulgaristan'ın ise Schengen alanına üyeliği reddedildi. Hollanda da Romanya'ya 'evet' oyu kullanırken, Bulgaristan'a 'hayır' oyu kullandı.