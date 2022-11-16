AB Komisyonu: 3 ülke daha Schengen bölgesine katılmaya hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılması yönünde görüş bildirdi.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, düzenlediği basın toplantısında "Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan, Schengen bölgesine katılmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Johansson, "Yıllardır, bu üye devletler, salgın sırasında ve daha yakın zamanda Ukrayna'daki savaşın benzeri görülmemiş sonuçlarıyla karşı karşıya kaldıkları zamanlar da dahil olmak üzere, Schengen bölgesinin sorunsuz işlemesine önemli ölçüde katkıda bulundular" değerlendirmesini yaptı.

8 Aralık'ta yapılacak içişleri bakanları toplantısında oylama yapılacağını bildiren Johansson, üç ülkenin Schengen sınırlarına dahil edilmesinin Konsey'de oybirliği ile alınacak bir karar sonucu mümkün olacağının altını çizdi.

Komisyon'dan yapılan açıklamada da "Bulgaristan ve Romanya 2011 yılında Schengen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamıştır. Aralık 2021'de Konsey, Hırvatistan'ın iç sınır kontrolleri olmaksızın Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları yerine getirdiğini doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Schengen bölgesinde şu anda 26 ülke bulunuyor. Bunlar Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, İrlanda ve Romanya dışındaki AB üyeleriyle AB üyesi olmayan Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'dan oluşuyor. Bu ülkeler arasında vizesiz seyahat edilebiliyor. (AA)