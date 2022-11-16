NATO'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili açıklama

NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.

İttifakın konuya ilişkin olağanüstü toplantısının ardından basına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Elimizdeki kanıtlar bunun NATO topraklarına kasıtlı bir saldırının sonucu olmadığını gösteriyor. Ve Rusya'nın NATO müttefiklerine karşı saldırı planladığına dair işaret yok. İlk analize göre olay, Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna’nın suçu değil. Nihai suç Rusya’nındır. Rusya bu savaşı bitirmelidir. NATO tek vücut olmaya devam edecektir" dedi.