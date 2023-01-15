Hırvatistan bugün itibarıyla resmen avroya geçti

Hırvatistan 1 Ocak itibarıyla hem Schengen hem de Avro Bölgesi'ne dahil olurken, resmi para birimi kunadan avroya geçiş süreci bugün tamamlandı.

Hırvatistan'da resmi para birimi avro olurken, kunaların 2023 sonuna kadar postanelerde, 2024'te ise Hırvatistan Ulusal Bankasında avro ile değiştirilebileceği kaydedildi.

2013'te AB üyesi olmuştu

AB'ye 2013'te üye olan Hırvatistan, 1 Ocak'ta Schengen bölgesinin 27'nci üyesi haline gelirken, aynı zamanda resmi para birimini de kunadan avroya çevirdi.

Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten bu yana Schengen kurallarını parça parça uygulamaya koydu.

Hırvatistan hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren ülke sınırlarının kara, demir ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılığın, Şengen kurallarına uygun hale getirileceğini açıklarken, havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihini belirlemişti.

Hırvatistan, "AB'de avro kullanan 20'nci ülke" oldu.﻿ (AA)