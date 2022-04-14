Hırsızlıkla suçlanan Bahçeli'nin eski danışmanı: Para değil puro aldım

Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı Metin Özkan, bir kadının çantasından para çaldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Özkan, soruşturma kapsamında verdiği ifadede para değil puro kutusunu aldığını söyledi, "Yemek yediğimiz masanın yanında bulunan üzerinde pardesü ve puro kutumun bulunduğu yere geldik. Restaurantı gezmeden önce pardesümü giymiştim. Puro kutum orada kalmıştı. Son geldiğimde arkadaşlarla beraber puro kutumu aldım ve cebime koyup, mekandan ayrıldım” dedi.

Özkan “Bu durumun beni susturmak, tarafıma itibar suikasti yapmak için terör örgütleri tarafından birileri kullanılarak yapıldığı kanaatindeyim” diye konuştu.