'Hırsız var' diye pankart asmıştı: Dükkan sahibi ifadeye çağrıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası işyeri sahibini isyan ettirmiş, esnaf dükkanın ön cephesine, "44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var" yazılı pankart asmıştı. Esnaf, 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek işyerini itibariyle kapatacağını söylemişti.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, söz konusu pankart sosyal medyanın gündeminde yer alırken bugün ise dükkan sahibinin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.