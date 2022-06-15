Elektrik faturasına kızan esnaf pankart astı: Hırsız var

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası iş yeri sahibini isyan ettirdi. Esnaf yüksek elektrik faturasına tepkisini dükkanın ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart asarak gösterirken, yetkililerden yardım istedi. Esnaf, 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatacağını söyledi.

'Kiramız 5 bin TL, elektrik faturamız 44 bin TL'

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren esnaf, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” diye konuştu. (İHA)