Hiroşima katliamının kurbanları anıldı

Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, Japonya'nın Hiroşima şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

Katliamın 77. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda bir araya gelen kurbanların yakınları, siyasi temsilciler ve 100'e yakın ülkenin büyükelçileri ABD'nin kullandığı "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı zaman olan yerel saatle 08.15'te saygı duruşunda bulundu.

ABD'nin Hiroşima katliamında yaşamını yitiren ve o döneme tanıklık eden toplamda 333 bin 907 kişinin adlarının bulunduğu güncel liste anıta asıldı.

'Tekrarlanmamalı'

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, insanlığı nükleer silahların neden olduğu trajediyi tekrar etmemeye çağırdı. Kishida, ülkesinin zorlu hale gelen güvenlik ortamının gerçekliği ile nükleer silahların olmadığı ideal bir dünya arasında dengeyi sağlamak için çalışacağını belirtti.

'Nükleer düğmeleri saf dışı bırakmalıyız'

Törende söz alan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, nükleer silahsızlanma çağrısını yineleyerek, "Hiç vakit kaybetmeden nükleer silahları harekete geçirebilecek tüm düğmeleri saf dışı bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Nükleer silaha sahip devletlerin güven köprüleri inşa etmesi ve nükleerden arındırılmış bir dünyayı gerçekleştirmeye yönelik somut adımlar atması gerektiğinin altını çizen Matsui, "Statükoyu kabul etmek ve askeri güç olmaksızın sürdürülebillcek bir barış idealinden vazgeçmek, insanlığın can güvenliğini tehdit etmektedir" şeklinde konuştu.

Matsui, nükleer güce sahip ülke liderlerini nükleer silah kullanımının sonuçlarıyla yüzleşmek için ABD'nin atom bombalarıyla yerle bir ettiği Hiroşima ve Nagazaki'yi ziyaret etmeye çağırdı.

'Barışı hakim kılma zamanı'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni bir silahlanma yarışının hız kazandığı konusunda uyararak, "Nükleer silahlara sahip devletlerin nükleer savaş ihtimalini kabul etmesi kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Nükleer silahsızlanma taahhüdü çağrısında bulunan Guterres, "Nükleer savaş seçeneğini masadan kaldırın. Barışı hakim kılmanın zamanı geldi" açıklamasını yaptı.

ABD'nin katliamı

Atom bombası tarihte ilk kez ABD tarafından 6 Ağustos 1945'te Japonya'ya karşı kullanıldı.

Yaklaşık 140 bin kişinin yaşamını yitirdiği Hiroşima katliamını, dolaylı olarak yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu.

ABD ilk atom bombası saldırısının ardından durmadı. Sadece 3 gün sonra, 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'ye ikinci bir atom bombası saldırısı gerçekleşti.

Atom bombası saldırılarında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

ABD şimdiye kadar katliamın hesabını vermedi.