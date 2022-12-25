Hiranur Vakfı'nın kaçak yapıları için işlem yapmayan AKP'li başkana suç duyurusu

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken ‘evlendirdiğinin’ ortaya çıkması gündemdeki yerini koruyor.

Cinsel istismar skandalıyla gündem olan Hiranur Vakfı’nın İstanbul Sancaktepe’deki kaçak yapılarına göz yuman ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uyarılarına rağmen işlem yapmayan AKP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hakkında belediye meclisi üyeleri suç duyurusunda bulundu.

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Tuncay Saraç, Ercan Metin ve Muzaffer Erdoğan ile İyi Partili Halil Gülyaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Sancaktepe Belediyesi Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü’nün “Görevi kötüye kullana, mühürlenmiş kaçak inşaata göz yumma ve kaçak yapıya işlem yapmama” suçlarını işlediğini gerekçesiyle yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, suç duyurusunda, evrakları İBB’den gizleyen, görevlerini kötüye kullanan, kaçak yapıya işlem yapmayan AKP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü ile imza yetkisi bulunan diğer şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına karar verilmesi talep edildi.

Defalarca yazı gönderilmiş

Meclis üyeleri savcılığa sunduğu belgelerde, İBB İmar Şube Müdürlüğü’nün yaptığı denetimde, "5 blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği” belirtildi.

Savcılığa sunulan belgelerde ise İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın defalarca yazı göndermesine rağmen Sancaktepe Belediyesi’ni yazılara yanıt vermediği ve işlem yapmadığı görüldü.

Savcılığa sunulan belgelerde şunlar yer aldı:

25 Şubat: İBB İmar Müdürlüğü, Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarıyla ilgili Sancaktepe Belediyesi'nden bilgi, belge istedi.

İBB İmar Müdürlüğü, Hiranur Vakfı’nın kaçak yapılarıyla ilgili Sancaktepe Belediyesi'nden bilgi, belge istedi. 6 Haziran: 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamaması üzerine İBB İmar Müdürlüğü, yeni bir yazıyla hatırlatma yaptı, yeniden belge istedi.

3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamaması üzerine İBB İmar Müdürlüğü, yeni bir yazıyla hatırlatma yaptı, yeniden belge istedi. 4 Ağustos : İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini söyledi.

: İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini söyledi. 7 Eylül: İBB İmar Müdürlüğü yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazı yazdı.

İBB İmar Müdürlüğü yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazı yazdı. 9 Kasım: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen 3 aylık süre doldu. İlçe belediyesi yine bir işlem yapmadı. İBB, yeniden Sancaktepe Belediyesi’ne bir yazı göndererek, kaçak yapıların denetlenmesi, ruhsat ve mevzuata aykırılıkların düzeltilerek belgelerin gönderilmedi ve 5 gün içinde bilgi verilmesi için yeniden talepte bulundu.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen 3 aylık süre doldu. İlçe belediyesi yine bir işlem yapmadı. İBB, yeniden Sancaktepe Belediyesi’ne bir yazı göndererek, kaçak yapıların denetlenmesi, ruhsat ve mevzuata aykırılıkların düzeltilerek belgelerin gönderilmedi ve 5 gün içinde bilgi verilmesi için yeniden talepte bulundu. 8 Aralık: İBB, vakfa ait yapıları, plan koşullarına, ruhsat bilgilerine aykırı şekilde inşa edildiği ve iskan alınmadan kullanıldığı gerekçesiyle mühürledi. İBB’den yapılan açıklamada “Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak” denildi.

İBB, vakfa ait yapıları, plan koşullarına, ruhsat bilgilerine aykırı şekilde inşa edildiği ve iskan alınmadan kullanıldığı gerekçesiyle mühürledi. İBB’den yapılan açıklamada “Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak” denildi. 9 Aralık: İBB, yeniden Sancaktepe Belediyesi’ne yazı gönderdi. Yazıda Sancaktepe Belediyesi’nin Hiranur Vakfı’nın kaçak yapıları için hâlâ bir işlem yapmadığı, bilgi ve belgeleri göndermediği belirtilerek yasal işlemlerin yapılmaması ve tüm bilgi ve belgelerin gönderilmemesi halinde 4483 Sayılı Kanun uyarında görevini yerine getirmeyen belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

AKP'li Erdem'den savunma

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem’in de Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Hiranur Vakfı’nda cuma namazı kıldığını söyleyen İsmail Erdem, 'Kaçak yapılara neden göz yumdunuz?' sorusuna “Binalar benim döneminden önce inşa edilmişti. Çok konuşmaya gerek yok. Biz gittiğimizde binalar vardı, hizmet ediyordu. İstanbul geneline Türkiye geneline baktığımız zaman her şey kanunlar çerçevesinde vardır uygulanmıştır” diye yanıt vermişti.

Müritler arasında kavga büyüyor

Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını evlendirmesinin ortaya çıkmasından sonra yaşananlar İsmailağa Cemaati’ndeki kavgayı tekrar gün yüzüne çıkardı.

Kendilerine ‘Mahmut Efendi Cemaati’ adını veren grup İsmailağa Cemaati’nin Gümüşel’e sahip çıkmadığını açıkladı.

Mahmut Efendi Cemaati adına yayımlanan videoda konuşan kişi şunları söylemişti:

“İsmailağa Mahmut Efendi Hazretleri’nin çizgisinde çıktığı için Mahmut Efendi Cemaati’nden ayrılmıştır. İsmailağa’yı yönetenler efendimizin çizgisini terk etmiştir. Gündemimizi 20 gün meşgul eden, azgın azınlığın da saldırıları ile iftiraya maruz kalan Yusuf hocamızın arkasında durmadılar. Kucaklamayı bilemediler. Adliyeye gittik, Yusuf hocamıza sahip çıktık. İsmailağa’yı yönetenler dediler ki ‘Dinimizde 6 yaşında çocuk evlendirmek yoktur ve Yusuf hoca bizden değildir.’ Bu garabet açıklamadan sonra 20 gün boyunca olumlu bir açıklama beklerken; bu açıklama ile tüm Müslümanlar acaba şüphesine düştüler. Biz Yusuf hocamıza iftira atıldığına inanıyoruz. Bu olaydan sonra İsmailağa bir açıklama yaptı ‘Mahmut Efendi Cemaati bizden değildir’ dedi. Yusuf hoca meselesinde sahiplenme yapamadınız. Yusuf hoca olayı tamamen iftiradır. ‘Siz camiada en ufak sorun getirene bizden değildir’ dediniz. Hani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindi. Bunu yapamadığınız için camia parça parça oldu.”

Mahmud Efendi Cemaati adına açıklama yapan 28 yaşındaki Abdurrahman Kalkan isimli bir kişi de İsmailağa Cemaati’nden ayrıldıklarını belirtti. Açıklamaya Kabe’den yapan Kalkan "İsmailağa cemaati, siyasetin arka bahçesi olmuştur. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bundan sonda Mahmud Efendi ile İsmailağa bir arada anılmayacak" dedi.

Mahmut Efendi Cemaati 15 Aralık’ta Yusuf Ziya Gümüşel ve kızını 6 yaşındayken evlendirdiği müridi Kadir İstekli’nin gözaltına alınarak Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmesinin ardından açıklama adliye önünde açıklama yapmıştı. Cemaat üyesi Recep Konuk, "Yaklaşık iki yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın azgın azınlığın baskılarıyla, pompalamasıyla birlikte şu anda hocalarımızın derdest edilip tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediyorum" ifadelerini kullandı.