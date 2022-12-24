6 yaşındaki çocuğa istismar sonrası cemaat ikiye bölündü: 'Sahip çıkmadınız' diye ayrıldılar

İsmailağa Cemaati'ne mensup Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını müridi Kadir İstekli ile "evlendirmesi" ve çocuk yaştan itibaren istismarına göz yumması tepki çekmeye devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstekli ve Gümüşel'in tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiği gün bir grup cemaat mensubu adliye önüne gelerek Gümüşel'e destek çıkmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından cemaate mensup bir grup İsmailağa'nın Mahmut Efendi Cemaati'nden ayrıldığını duyurdu.

Cemaatteki bölünmeyi resmileştiren açıklamada şöyle denildi:

İsmailağa Mahmut Efendi Hazretleri'nin çizgisindeN çıktığı için Mahmut Efendi Cemaati'nde ayrılmıştır. Bu manevi yol hazretlerimizle kıyamete kadar Mahmut Efendi Cemaati olarak devam edecektir.

...Gündemimizi 20 gün meşgul eden, azgın azınlığın da saldırıları ile iftiraya maruz kalan Yusuf hocamızın arkasında durmadılar. Kucaklamayı bilemediler. Ardından Türkiye yangın yerine dönmüş, kursları, medreseleri yıkacağız denildiği bir zamanda adliyeye gittik, Yusuf hocamıza sahip çıktık. İsmailağa'yı yönetenler sanki bir olay varmışçasına açıklama yaptılar. Dediler ki dinimiz de 6 yaşında çocuk evlendirmek yoktur ve Yusuf hoca bizden değildir. Bu garabet açıklamadan sonra 20 gün boyunca olumlu bir açıklama beklerken; bu açıklama ile tüm Müslümanlar acaba şüphesine düştüler. Biz Yusuf hocamıza iftira atıldığına inanıyoruz. Bu olaydan sonra İsmailağa bir açıklama yaptı Mahmut Efendi Cemaati bizden değildir dedi. Yusuf hoca meselesinde sahiplenme yapamadınız. Yusuf hoca olayı tamamen iftiradır. Siz camiada en ufak sorun getirene bizden değildir dediniz. Hani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindi. Bunu yapamadığınız için camia parça parça oldu.