Hiranur Vakfı'ndaki 6 yaşındaki çocuğa istismar davası yine ertelendi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşında olan kızı H.K.G.'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesine yönelik açılan davada sona gelindi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran’daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti.

Davanın 4. duruşması bugün görüldü.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için tutukluluğun devamına karar verildi. Dava, 17 Temmuz'a ertelendi.