Hiranur Vakfı'nda çocuk istismarı davasının yeniden görüleceği tarih belli oldu

İsmailağa Cemaati'na bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında "evlendirilmesi" ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada yargılanan Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezalarının bozulmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verilmişti.

Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasından sonra dosya, yeniden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme bozulmanın ardından ilk duruşmanın 6 Mayıs saat 10.00'da yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik kararı alındı. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Karardan sonra mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı. Dosyayı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirdi.

Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmalarından dolayı yasa kapsamında artırım yapılması gerektiği vurgulayarak kararın usul ve esas yönünden bozulması yönünde karar kıldı.