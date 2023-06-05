Hiranur Vakfı'nda '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' davası öncesi kadınlardan açıklama

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada yarın karar çıkması bekleniyor.

Davada, Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel yargılanıyor. Kadın örgütleri tarafından dava duruşması öncesi adliye önünde açıklama yapıldı.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Kadın Meclisleri tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Davayı duruşma salonundan takip edemiyoruz. Bu istismar davasında faillerin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.

Maalesef yıllardır çocuk istismarını önlemek için çalışırken AKP iktidarı periyodik olarak senede bir defa çocuk istismarını aklayacak yasalar getirmeye çalışıyor. Bu ülkede çocuklar güvende değil çünkü çocuklara yönelik politikalar neredeyse başta MEB olmak üzere çocuklara dönük politikalar tarikatların, Diyanet,'in eline bırakılmış vaziyette.

H.K.G davası 2 yıl boyunca medyanın gündemine girene kadar adliyede bekletildi. Biz kadın örgütleri olarak davayı takip edemiyoruz çünkü bu ülkede adalet erkeklerin elinde.

Bu ülkede adalet tarikatlar lehine ama kadınlar her zaman adaleti söke söke almayı bildi. Bu faillerin hak ettikleri cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Bugün seçimlerden sonra Meclis kadın katilleriyle, işkencecilerle, çocuk istismarcılarını koruyanlarla kuruldu. Bu iktidar kadın, çocuk ve LGBTİ+ düşmanıdır. Buna karşı kadınlar olarak mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz."

(ANKA)