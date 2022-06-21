Hipokrat Yemini'nden 'cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağı' bölümü çıkarıldı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin dün yapılan mezuniyet töreninde okul yönetimi, Hipokrat Yemini'nde yer alan hastalara "cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağı" yönündeki ifadeyi kaldırdı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, yeminin aslında “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” diye geçen kısım, değiştirilmiş şekilde “Hastalarıma yaş, cinsiyet, ırk, milliyet, din ve inanç siyasal görüş, toplumsal sınıf gibi ayrımları gözetmeden hizmet edeceğime…” şeklinde söyletildi.

Hipokrat Yemini'nin çıkartılan kısmı söylenirken, bir grup öğrenci ise “hastaların cinsel yönelimi” diye bağırarak durumu protesto etti.