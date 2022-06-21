'Cin çıkarma seansı' ile alay konusu olan gericiden kendisini eleştirenlere: 'Allahsız, kitapsızlar'

Geçtiğimiz günlerde Melih Gökçek'in kanalı olan Beyaz TV stüdyosunda, “cin çıkarma seansı” yapan ve "cinlere" ilişkin “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” ifadesini kullanan "metafizik uzmanı" Pelin Hürman, "cin çıkarma seansına" dair açıklama yaptı.

"Her Açıdan" isimli programda "cin çıkarma seansı" değil, "davet" gerçekleştirdiğini söyleyen Hürman, "Böyle şeylere karşıyım" dedi.

Hürman, "davet" olarak isimlendirdiği uygulamaya dair "Yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik" ifadelerini kullandı.

Alay konusu olan Hürman, kendisini eleştiren kişiler için ise "Allahsız, kitapsız" yorumunda bulundu.