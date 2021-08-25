Hintli çiftçilerin eylemleri nedeniyle Uttar Pradeş'te 40 tren seferi iptal edildi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde tarımda özelleştirme yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemleri demiryollarına taşarken bugün 40 tren seferi iptal edildi, 21 seferse tamamen sonlandırıldı.

Geçen Eylül ayında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki federal hükümet, üç yeni yasa tasarısını onayladı ve Kasım ayından bu yana binlerce çiftçi neoliberal reform yasalarının iptal edilmesi için ülkenin dört bir yanında protestolara başladı. Son eylemlerde çiftçiler demiryollarını kapatmaya başladı. Geçen hafta, yine protestolar nedeniyle, 14 kadar tren iptal edildi ve bazılarının yönü değiştirildi.

Uttarakhand, Uttar Pradeş ve Pencap gibi meclis seçimlerinin eşiğinde olan eyaletlerde şeker kamışı fiyatlarında artış için baskı yapan yüzlerce şeker kamışı çiftçisi, şimdi demiryollarında oturarak protestolarını yoğunlaştırmaya karar verdi.

Salı günü Pencap eyalet hükümeti protestolar karşısında şeker kamışı fiyatını arttırma kararı verdi.

Perşembe gününden itibaren Delhi'de iki günlük bir ulusal çiftçi toplantısı yapılması planlanıyor. Geçen Kasım ayından bu yana Delhi sınırlarında protestolar devam ettiğinden, 1500'den fazla çiftçi temsilcisinin yeni bir strateji geliştirmek için başkentte toplanması bekleniyor.