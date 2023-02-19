Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı ithalat bu yıl yüzde 400 arttı

Hindistan'ın, Batı'nın ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya'dan yaptığı ithalatın bu mali yılda yaklaşık yüzde 400 artış gösterdiği kaydedildi.

Hindistan Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı ithalat miktarı, bir önceki mali yıldan bu yana 7,71 milyar dolardan 37,31 milyar dolara yükseldi. Rusya'dan yapılan ithalat, bu dönemde Hindistan'ın toplam ithalatının yüzde 6,2'sini oluşturdu.

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, Hindistan Ticaret Bakanı Sunil Barthwal, ülkesinin rafine petrole dönüştürüp satmak üzere Rusya'dan yüklü miktarda ham petrol aldığını aktardı.

Hindistan'ın petrol ihracatı da büyük bir artış gösterdi. Hindistan'ın Nisan 2022'den Ocak 2023'e kadar petrol ihracatından elde ettiği gelir 78,58 milyar dolar oldu. Bu, önceki yılın aynı döneminde 50,77 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Hint rafine şirketlerinin yapılabilecek en iyi anlaşmalar doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Jaishankar, "Şuna açıklık getirmek istiyorum ki, şirketlerimizden Rus petrolü almalarını istemiyoruz. Şirketlerimize kendileri için en iyi seçenek olan petrolleri almalarını söylüyoruz. Bu şu anda piyasanın ne sunduğuna bağlı bir durum" ifadelerini kullandı.

Batı yaptırımı altında olan Rusya, Hindistan'ın mevcut mali yılının ilk 10 ayında en çok ithalat yaptığı 4. ülke oldu. Hindistan'ın en çok ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, BAE ve ABD oldu.