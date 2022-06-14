Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi Rusya oldu

Hindistan, Mayıs ayında bütün petrol ithalatının yüzde 16'sından fazlasını Rusya'dan sağladı. Ülkenin satın aldığı Rus menşeli ham petrolün, 2021 ve 2022'nin ilk çeyreğinde deniz yoluyla taşınan toplam ithalatındaki oranı yüzde 1'in altındayken, Ukrayna krizinin ardından Nisan ayı itibariyle ilk kez yüzde 5'e ulaşmıştı.

The Times of India'nın haberine göre, Irak geçen ay Hindistan'ın en büyük tedarikçisi olma konumunu korurken, Suudi Arabistan, Rusya'nın gerisine düşerek üçüncü sıraya yerleşti.

Dünyanın en çok petrol ithal eden üçüncü ülkesi Hindistan, Rusya'nın Ukrayna operasyonunun başlamasından bu yana Rusya'dan ham petrol alımının devam etmesini savunuyor. Hindistan küresel enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde enerji ihtiyacını karşılamak için ucuz Rus petrolünden yararlanma yolunu tercih ediyor.