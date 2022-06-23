Hindistan'dan ekonomik kriz kıskacındaki Sri Lanka'ya yardım paketi

Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra ve beraberindeki Hindistan heyeti, bugün Sri Lanka'yı ziyaret etti. Hindistan Dışişleri Bakanı Kwatra, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ile son yılların en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Sri Lanka'nın ekonomik yardım taleplerini görüştü.

Görüşmelerin ardından Sri Lanka yetkililerinden yapılan açıklamada, "Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra, Hindistan hükümetinin yakın bir dost olarak mevcut zor durumun üstesinden gelmesi için Sri Lanka'ya tam desteğini göstereceklerini söyledi. Hindistan heyeti, Hindistan hükümeti ve siyasi yetkililerin Sri Lanka'ya sürekli destek sağlamaya kararlı olduklarını ilettiler" denildi.

Hindistan'ın Sri Lanka'ya toplamda 4 milyar dolarlık kredi, takas ve yardım göndereceği aktarıldı.

Sri Lanka Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Hindistan heyetinin merkez bankası başkanı, maliye bakanlığı yetkilileri ve Başbakan Wickremesinghe ile ayrı bir toplantı yaptığı söylendi.

Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyarlık yardım paketi için görüşmelere devam ediyor.