Uzun süredir kriz ve yoksulluğa karşı eylemlerle gündeme gelen Sri Lanka'nın Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü açıkladı.
Wickremesinghe petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını dile getirdi.
Haber Merkezi
Başbakanları resmen açıkladı: Ülke ekonomisi çöktü
Sri Lanka'nın Başbakanı ülke ekonomisinin çöktüğünü açıkladı.
Haber Merkezi
Uzun süredir kriz ve yoksulluğa karşı eylemlerle gündeme gelen Sri Lanka'nın Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü açıkladı.
Wickremesinghe petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını dile getirdi.