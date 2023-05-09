Hindistan'da yolcu otobüsü köprüden düştü: 23 ölü, 36 yaralı

Hindistan'ın Khargone şehrinde köprüden düşen yolcu otobüsünde bulunan 23 kişi hayatını kaybetti.

ANI News'in haberine göre; bir yolcu otobüsü Khargone şehrinin Dasanga bölgesi yakınlarındaki Dongargaon köprüsünde yoldan çıktı.

Yetkililer, köprüden düşen otobüsteki 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 yaralının Khargone bölge hastanesinde tedavi edildiğini ve 11 ağır yaralının ise Indore şehrine sevk edildiğini bildirdi.

Eyalet hükümeti, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 400 bin Hindistan rupisi, ağır yaralılara 50 bin rupi ve hafif yaralılara 25 bin rupi mali yardım yapılacağını duyurdu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Ulusal Yardım Fonu'ndan ölenlerin ailelerine 200 bin ve yaralılara 50 bin rupi mali yardım yapılacağını açıkladı.