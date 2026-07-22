Hindistan’da sınav protestoları: ‘Hamamböceği Hareketi’ Meclis gündeminde

Hindistan’da sınav sorularının sızdırılması, genç işsizliği ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı başlayan protestolar, başkent Yeni Delhi’nin dışına yayıldı.

Kendisine “Hamamböceği Halk Partisi” adını veren hareketin destekçileri, pazartesi günü Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan’ın istifasını talep ederek parlamentoya yürümek istedi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

On binlerce kişinin katıldığı eylemlerin ardından protestolar Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Goa, Guwahati, Thiruvananthapuram, Jammu ve Ahmedabad gibi kentlere de yayıldı. Çarşamba günü Yeni Delhi’deki Jantar Mantar bölgesinde binden fazla kişi eylemini sürdürdü.

Muhalefet milletvekilleri de Eğitim Bakanı’nın istifası ve polis müdahalesinin görüşülmesi talebiyle parlamentoda protesto düzenledi. Oturuma ara verilmesine yol açan eylemin ardından hükümet, sınav sistemi ve eğitim reformlarının parlamentoda tartışılabileceğini açıkladı.

Pradhan, hükümetin gençlerin “meşru kaygılarını” ele almaya ve sınav sisteminde reform yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak protestocuların temel taleplerinden biri olan istifa çağrısını kabul etmedi.

Hareket bir mahkeme üyesinin sözleriyle başladı

“Hamamböceği” adı, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant’ın mayıs ayında bazı işsiz gençleri “hamamböceklerine” benzeten sözlerinden geliyor.

Boston Üniversitesi’nde eğitim gören Abhijeet Dipke, bu sözlerin ardından sosyal medya üzerinden hiciv amaçlı “Hamamböceği Halk Partisi” hesabını kurdu. Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan hesap, sınav skandalları, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar hakkındaki tepkilerin toplandığı bir platforma dönüştü.

Dipke, haziran ayında ABD’den Hindistan’a dönerek protestolar örgütlemeye başladı. Hareket daha sonra öğrencilerin yanı sıra çalışanların ve ailelerin de katıldığı sokak eylemlerine dönüştü.

Hareket; Eğitim Bakanı Pradhan’ın istifasını, sınav sisteminin yeniden düzenlenmesini ve sızdırılan sınavlar sonrasında intihar eden öğrencilerin ailelerine tazminat ödenmesini talep ediyor.

İktidar partisinden ‘Soros ve Pakistan’ suçlaması

Hareketin hızla büyümesi üzerine iktidardaki Hindistan Halk Partisi’nden bazı isimler, eylemlerin arkasında dış bağlantılar bulunduğunu öne sürdü.

Parlamento İşleri Bakanı Kiren Rijiju, hareketin sosyal medya desteğinin Pakistan’dan ve “George Soros çevresinden” geldiğini iddia etti. BJP milletvekili Nishikant Dubey de Dipke’nin ABD’de eğitim görmesine ve muhalefetteki Aam Aadmi Partisi’yle geçmişteki bağlantılarına işaret ederek yabancı müdahale suçlamasında bulundu.

Dipke ise bu iddialara karşı hareketin sosyal medya takipçilerinin yüzde 94’ünden fazlasının Hindistan’da bulunduğunu gösterdiğini söylediği verileri yayımladı.

Protestolar genç işsizliğini de gündeme taşıdı

Eylemlerin doğrudan nedeni, yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı tıp fakültesi giriş sınavının sorularının sızdırılması oldu. Ancak protestocuların talepleri kısa sürede sınav skandallarının ötesine geçti.

Hareketin destekçileri, kamu personeli ve üniversite sınavlarında tekrarlanan usulsüzlüklerin, iş bulma olanaklarının daralmasının ve yıllarca sınavlara hazırlanan gençlerin geleceksiz bırakılmasının gençler arasında biriken tepkiyi büyüttüğünü söylüyor.

Eylemler, Modi’nin 2014’te iktidara gelmesinden bu yana karşılaştığı en büyük gençlik tepkisi oldu. Bununla birlikte hareketin henüz yerleşik bir örgüt yapısına sahip olmadığı, birkaç ay önce sosyal medyada başlayan gevşek ve merkezsiz bir oluşum niteliğini koruduğu görülüyor.

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