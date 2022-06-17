Hindistan'da polis göstericilere ateş açtı: 1 ölü, 13 yaralı

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askerlik reformuna karşı protesto gösterileri üçüncü gününde devam ediyor.

Bihar, Madhya Pradeş, Haryana, Racastan, Uttar Pradeş ve Delhi'de devam eden gösterilerde birçok tren istasyonu ateşe verildi, çok sayıda sefer iptal edildi.

India Today'in haberine göre Telengana'ya bağlı Secunderabad'daki demiryolu istasyonunda polisin göstericilere ateş açması üzerine 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Ülke genelinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tepki çeken askeri reform

Agnipath planı, orduya kısa vadeli sözleşmeli asker alımını içeriyor. Plan çerçevesinde askerler 6 ayı eğitim olmak üzere toplam 4 yıl orduda görev yapacak. Bu yıl yaklaşık 46 bin kişinin yeni sistemle işe alması planlanırken, askerlerin sadece yüzde 25'i görevine devam edecek. Orduya girenlerin 4 yılın ardından ne yapacağının belirsiz olması ise endişeye yol açıyor. Plan ayrıca ordunun profesyonelliğini zayıflatabileceği ve işsizlik sorununun olduğu ülkede daha fazla işsizliğe yol açabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor. Muhalefet kanadı yeni sistemle Hint ordusunun "stajyer ordu" haline getirileceğini savunuyor.

Program çerçevesinde silahlı kuvvetlere 17.5 ile 21 yaş arasında kadın ve erkek personel alınacağı açıklanmıştı. Ancak hükümet tepkiler üzerine ilk personel alımında tek seferli olmak üzere yaş sınırını 23'e yükselttiğini duyurmuştu.