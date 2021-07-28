Hindistan'da park halindeki otobüse kamyon çarptı: 18 işçi yaşamını yitirdi

Hindistan'da park halindeki otobüse kamyon çarptı. Kazada çoğu otobüsün altında uyumakta olan 18 göçmen işçi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

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Hindistan'da 18 göçmen işçi memleketlerine döndükleri sırada arıza yapıp yol kenarına park eden otobüslerine bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada 24 işçi de yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı otobüsteki yolcuların çoğunluğunun Pencap ve Haryana'da çalıştıktan sonra doğudaki Bihar eyaletine dönen göçmen işçiler olduğu belirtildi.

Kaza, otobüsün arıza yapması üzerine çoğu yolcunun araçtan inerek yol kenarında ve otobüsün altında uyudukları sırada meydana geldi.

İki katlı otobüse arkadan çarpan kamyon sürücüsü kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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