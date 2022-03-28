Hindistan'da özelleştirmelere karşı emekçiler grevde: Ülkede hayat durdu

Hindistan'da emekçiler ülke çapında özelleştirmeye karşı genel greve çıktı. Grev, Visakhapatnam'daki çelik fabrikasının özelleştirilmesine karşı başlatıldı.

Uyarı grevi iki gün boyunca sürecek. İşçilerin talepleri arasında iş kanunlarının kaldırılması, özelleştirilmelerin derhal durdurulması, Ulusal Para Hattının (NMP) iptal edilmesi, MNREGA (Mahatma Gandhi Kırsal İstihdam Garantisi Yasası) kapsamında ücretlerin tahsisinin artırılması ve diğerlerinin yanı sıra taşeron işçilerinin statülerinin düzenlenmesi yer alıyor.

Bu ortak forumun parçası olan merkezi sendikalar INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF ve UTUC grevin yürütücülüğünü üstleniyor. Grev kömür, çelik, petrol, telekom, posta, vergi daireleri, bakır, bankacılık ve sigorta gibi bir sektörlerde etkin durumda.

Ortak platform daha önce, demiryolları ve savunma sektöründeki sendikaların birkaç yüz noktada grevi desteklemek için toplu çağrı yaptığını söylemişti. Çağrıyı dikkate alan Enerji Bakanlığı, Pazar günü eyaletlere ve diğer kurumlara yüksek alarmda olmaları ve 24 saat elektrik arzını ve ulusal şebekenin istikrarını sağlamaları talimatını verdi.

Yeni Delhi'de önemli çelik fabrikasında şalterler indi

Yeni Delhi'de bulunan RINL şirketinin 8 bin işçisi greve katılırken bu Visakhapatnam'daki 7,5 milyon tonluk çelik fabrikasındaki üretimi tamamen durdurdu. Bir şirket sözcüsü, fabrikada yaklaşık 11 bin işçinin bulunduğunu ve yaklaşık yüzde 75'inin ülke çapında sürmekte olan grevin bir parçası olarak işe gelmediğini söyledi.

Tesiste her biri yılda 2,5 milyon tonluk üretim yapan üç büyük fırın bulunmaktadır. RINL günlük olarak yaklaşık 18 bin ton üretim yapıyor.

Puducherry'de greve büyük destek

Puducherry'deyse sadece kamuya ait otobüs şoförleri tamamen greve destek çıkarken sadece özel otobüsler işler durumda. Bankacılık servisleriyse büyük oranda grev nedeniyle aksadı.

Okullar ve devlet daireleri normal çalışmaya devam ederken polis ekipleri tüm güvenlik noktalarında konuşlandırıldı. Birçok bölgedeyse gün içerisinde kitlesel eylemler düzenlendi.

Haryana'da 5 kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

Karayolları çalışanları ülke çapında greve katılırken Haryana'da toplu taşıma hizmetleri durdu. Karayolları çalışanları, grev kapsamında eyaletteki birçok depoda protesto düzenledi.

10 karayolu çalışanı sendikasının ortak cephesinin lideri Sarbat Singh Punia, “bütün depolarda otobüs seferlerinin askıya alındığını” söyledi. Yetkililer, bazı ilçelerde, otobüs duraklarının 100 metrelik bir alanında beş veya daha fazla kişinin toplanmasını yasaklarken kolluk kuvvetlerine işçilere saldırma talimatı verdi.

Yetkililer, bu arada komşu Pencap'ta toplu taşıma otobüslerinin normal şekilde hareket ettiğini söyledi.

Kerala'da greve büyük destek

Kozhikode kentinde toplu taşıma ciddi şekilde etkilendi ve oteller, dükkanlar ve diğer işletmeler büyük ölçüde kapalı kaldı.

Kent genelinde çay, kahve ve abur cubur satan birkaç dükkân dışında dükkânların çoğu kapatıldı. Palayam ve Valiyangadi'deki gibi Kozhikode kentindeki büyük pazarlar da çalışmadı. Palayam'da bazı dükkanların önünde meyve ve sebzelerin açıkta bırakıldığı görüldü.

Wayanad kentindeyse grev, dükkânlar, eğitim kurumları ve işyerlerinin kapalı kalmasıyla sürdü. Devlet dairelerinde ve finans kurumlarında da işe gelen kişi sayısı oldukça düşük kaldı.

Özel ve belediye otobüsleri, otomatik çekçekler ve taksiler kontak kapatırken sadece Mananthavadi Taluk, Mananthavady yakınlarındaki Valliyoorkavu'daki Sre Bhagavati tapınağındaki Aratu festivali nedeniyle grevden muaf tutuldu. Sulthan Bathery ve Kalpetta belediye araç depolarından herhangi bir servis kaldırılmadı.

Tholpetty, Muthanga ve Thaloor da dahil olmak üzere Kerala-Karnataka ve Kerala-Tamil Nadu Eyaleti sınırlarında uzun araç kuyrukları görüldü.

Thiruvananthapuram'daysa ulaşım ve yemek teslimatı da dahil olmak üzere temel hizmetler durdu.

Eyaletteki ve ülkedeki Bharatiya Mazdoor Sangh dışındaki tüm işçi sendikaları protestoya katılıyor.

Batı Bengal'de hayat durdu

Batı Bengal'deki Protestocuların Howrah ve Sealdah bölümlerindeki bazı tren istasyonlarında yolları kapatması ve tren hareketini durdurması nedeniyle ulaşım hizmetleri birkaç bölgede etkilendi. Eyaletin çoğu yerinde bankacılık hizmetleri etkilendi. Birçok ATM kapalı kalırken, işçiler işe gitmedi.

Kerala'da endüstriyel eylem, özellikle sol ve Kongre sendikalarının, Merkezin çalışma yasalarını değiştirme önerisine neredeyse tam bir direniş gösteriliyor.

Kapatma, ulaşım ve bankacılık da dahil olmak üzere temel hizmetleri kesintiye uğrattı. Ulusallaştırılmış bankalar Çarşamba gününe kadar kapalı kalacak.