Hindistan’da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel alarm vermesinin ardından tüm dünyada maymun çiçeği salgını endişesi yaşanırken, Hindistan bugün virüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu.

İlk vakayı Temmuz ortasında açıklayan Hindistan’da Kerala eyaletinde ilk maymun çiçeği kaynaklı ölüm yaşandı. Yaşamını yitiren hastanın 21 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri’nden seyahat ettiği aktarıldı.

'Küresel acil durum' ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü için “küresel acil durum” ilan etmişti. DSÖ Başkanı Dr. Tedro Adhanom Ghebreyesus şimdiye kadar 78 ülkede 18 binden fazla vaka bildirildiğini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nün değerlendirmesi, Avrupa dışında riskin orta düzeyde olduğu yönünde. Avrupa’da ise riskin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.