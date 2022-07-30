New York'ta maymun çiçeği salgını nedeniyle olağanüstü hal kararı

New York Valiliği'nin internet sitesinden yayımladığı açıklamasında Vali Kathy Hochul, "New York eyletinin maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verilerini inceledikten sonra, bu salgınla mücadele çabalarımızı güçlendirmek için olağanüstü hal ilan ediyorum" ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'de tespit edilen her 4 maymun çiçeği vakasından birinin New York eyaletinde olduğu bilgisini paylaşan Hochul, "Ekibimle birlikte daha fazla aşı tedarik etmek, testleri artırmak ve halkı salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.