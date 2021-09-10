Hindistan'da iktidar partisi üyeleri komünist partinin bürosuna saldırdı

Dün Tripura Eyaleti'de Hindistan Komünist Partisi'nin (Marksist) (CPI-M) ofisi hükümet destekçileri tarafından yağmalandı. Yağmacılar daha sonra binayı kundakladı.

CPI-M'nin Afartala'daki Tripura Eyaleti Genel Merkez binası iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyesi çeteciler tarafından hedef alınırken Milan Sangha'daki parti bürosu da saldırıya uğradı.

BJP'li çeteciler çevrede park etmiş araçları da ateşe verirken yerel gazete Pratibadi Kalam ve CPI-M'nin yayın organı Desher Katha'nın ofislerine de saldırdı. Gazetenin ekipmalarını yağmalayan BJP'liler 3 gazeteciyi de yaraladı.

CPI(M) State Committee office in Agartala, Tripura was set on fire at about 4.20 PM yesterday by 60/70 BJP goons.

CRPF jawans were posted in front of the office but withdrawn at 3pm before the attack.#EndBJPsTripuraTerror pic.twitter.com/n5LeNVDZmY — CPI (M) (@cpimspeak) September 9, 2021

Olayın ardından açıklama yapan CPI-M saldırılar sırasında "polisin sadece izlemekle yetindiğini" belirtirken dün ofislerine yönelik faşist kundaklama saldırıları da dahil Çarşamba günü başlayan saldırılarda binlerce kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıların ardından bugün Hindistan genelinde protestolar gerçekleştirildi.

Partinin Genel Sekreteri Sitaram Yechury, iktidardaki BJP'nin Tripura eyaletindeki eylemlerini kınayarak saldırılara direnileceğini ve saldırganların yenileceğini söyledi.

Yechury, Çarşamba günü başlayan saldırılarda, “Binlerce parti çalışanı yaralandı, parti liderlerinin evleri hedef alındı ve parti malları yıkıldı” dedi.

Tripura, eyaletteki 2018 seçimlerini kazandığından beri BJP tarafından yönetiliyor. Eyalet meclisinde CPI-M'nin 16 sandalyesi bulunurken BJP'nin 36 sandalyesi bulunuyor.

Seçimlerin ardından BJP destekçileri komünist liderlerin heykellerini tahrip ederek bir şiddet kampanyası başlattı.

Çarşamba günü, Hindistan'da İngiliz sömürgecilere karşı direnişe öncülük eden CPI-M lideri Dasarath Deb'in heykeli de BJP'li çeteciler tarafından tahrip edildi.

Sömürgecilere karşı direnişin öncülerinden Dasarath Deb'in heykeli BJP'liler tarafından tahrip edildi.

Parti yaptığı açıklamada, bürolarına yönelik saldırıların BJP destekçileri tarafından “önceden planlanmış bir şekilde” gerçekleştirildiğini söyleyerek eyaletteki solculara yönelik şiddeti kınadı.

Komünist Parti'nin yaptığı açıklamada “BJP çetelerinin cezasız kalması, eyalet hükümetinin göz yumduğunu gösteriyor. Bu saldırılar, iktidar partisinin muhalefetin devlet içindeki faaliyetlerini bastırmaya çalışması ve başaramaması nedeniyle gerçekleşti" denildi.

CPI-M, "Demokrasi ve muhalefete yönelik bu çirkin saldırı, tüm demokratik fikirli insanlar ve partiler tarafından kınanmalıdır" dedi.

CPI-M, Tripura ile dayanışma ve “BJP devlet destekli teröre” karşı ülke çapında eylem çağrısı yaptı.