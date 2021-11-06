Hindistan'da hastane yangını: 11 ölü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Ahmadnagar bölgesinde bulunan bir hastanede çıkan yangında 11 hasta yaşamını yitirdi.

Yangın çıktığı sırada hastanenin yoğun bakım ünitesinde 24'e yakın hasta olduğu bildirdi. Yangında ölen hastaların birçoğunun 60 yaş üstü olduğu kaydedildi.

Küle dönen hastanenin koğuşu, koronavirüs hastaları için yeni inşa edilmişti.

Eyalet başbakanlığı, yangının sebebine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sağlık sisteminin yetersiz kalması nedeniyle en çok Covid-19 ölümlerinin gerçekleştiği ülkelerden biri olan Hindistan'da Nisan ve Mayıs aylarında farklı hastane yangınları çıkmış ve çoğunluğu Covid-19 hastası olan onlarca kişi bu yangınlarda yaşamını yitirmişti.