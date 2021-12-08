Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Rawat'ın da içinde olduğu askeri helikopter düştü

Hindistan'da üst düzey savunma yetkililerinin olduğu bir askeri helikopter Tamil Nadu bölgesinde düştü. Askeri helikopterde mürettebat dışında 9 kişinin bulunduğu öğrenildi.

The Indian Express’te yer alan habere göre, helikopterde Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve Rawat’ın eşi ile birlikte bazı aile üyelerinin bulunduğu, ayrıca üst düzey görevlilerin de kaza esnasında helikopterde olduğu ifade edildi.

Edinilen son bilgilere göre, kazadan kimlikleri henüz öğrenilemeyen üç kişinin yaralı olarak çıkartıldığı ve yaralıların en yakın hastaneye ulaştırılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu’daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı” denildi.

Wellington Savunma Tesisleri'ne gittiği öğrenilen helikopterde bulunan Rawat’ın, Hindistan’ın 1 Ocak 2020'de atanan ilk Savunma Genelkurmay Başkanı olduğu ve daha önce Ordu Komutanlığı görevi yaptığı biliniyor.

Bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, kazada kurtulan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.