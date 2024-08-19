Hindistan'da doktorlar meslektaşlarının tecavüz edilip öldürülmesine karşı bir haftadır ayakta

Hindistan'da doktorlar, 9 Ağustos'ta Kalküta kentindeki R.G. Kar Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nde göğüs hastalıkları alanında lisansüstü öğrencisi olan 31 yaşındaki öğrencinin tecavüze uğrayıp öldürülmesinin ardından geçtiğimiz hafta boyunca ülke genelinde protestolar düzenledi. Mum ışığıyla yürüyüşler yapan doktorlar, acil olmayan hastaları kabul etmeyi reddettiler.

Ayrıca Hindistan Tabipler Birliği'nin çağrısıyla ülke genelindeki doktorlar, bu kapsamda dün 24 saatlik greve gitti.

Hindistan Tabipler Birliği, grevin sona ermesinin ardından Başbakan Narendra Modi'ye yazdığı mektupta, Hindistan'daki doktorların yüzde 60'ının kadın olduğunu hatırlatarak, hastane personelinin havaalanlarındakine benzer güvenlik protokolleriyle korunmasını sağlamak için müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Genç doktorlar iş bırakmaya devam ediyor

Bazı genç doktorlarsa, grevin sona ermesine rağmen, öldürülen meslektaşları için adaletin hızlıca sağlanması talebiyle iş bırakmaya devam ediyor. Bazı doktorlar da sokak protestolarını sürdürüyor.

Batı Bengal eyaletinde süren gösterileri polis bastırmaya çalışırken, binlerce kişi de Kalküta sokaklarında "adalet istiyoruz" sloganlarıyla yürüdü.

Kadın eylemciler, İngiliz sömürge döneminden kalma hastanede yaşanan cinayetin, 2012 yılında Delhi'de hareket halindeki bir otobüste 23 yaşındaki bir öğrencinin toplu tecavüze uğraması ve öldürülmesinin ardından getirilen sert yasalara karşın Hindistan'daki kadınların nasıl acı çekmeye devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Hindistan, 2012 saldırısından sonra ceza adalet sisteminde daha sert cezalar da dahil olmak üzere kapsamlı değişiklikler yapmıştı. Ancak eylemciler, yasaya rağmen çok az şeyin değiştiğinin ve kadınlara yönelik şiddeti caydırmak için yeterli bir şey yapılmadığının altını çiziyor.

Cinayetle ilgili bir polis gözaltına alındı

Cinayetle ilgili polislerin ve ailelerine hastane yatışlarında yardımcı olmak üzere görevlendirilen bir polis gönüllüsü gözaltına alındı. Ancak halk, Kalküta polisini etkin soruşturma yürütmemekle yönetmekle suçluyor. Kalküta Yüksek Mahkemesi'yse, "kamuoyunun güvenini artırmak" amacıyla soruşturmayı Hindistan'ın en üst düzey soruşturma kurumu olan Merkezi Soruşturma Bürosu'na devretti.

'Acil servisleri durdurabiliriz'

Cinayetin yaşandığı R.G. Kar Hastanesi, olay nedeniyle bir haftadan uzun süredir eylem ve mitinglere sahne oluyor. Polis, dün itibarıyla hastanenin etrafında beş veya daha fazla kişinin toplanmasını bir hafta boyunca yasakladı. Protestocular polisin bu kararını tanımadıklarını açıkladı.

Hükümetse, sağlık çalışanlarının korunmasını iyileştirmek için alınacak tedbirleri önermek üzere bir komite kurarken, doktorları artan dang humması ve sıtma vakalarını tedavi etmek üzere göreve dönmeye çağırdı.

Diğer yandan, Hindistan Tabipler Birliği yetkilileri, çoğu doktorun normal faaliyetlerine döndüğünü duyurdu.

Hindistan Tabipler Birliği'nin ülkenin en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki şube başkanı Dr. Madan Mohan Paliwal, "Doktorlar rutinlerine geri döndüler. Hükümet doktorları korumak için katı adımlar atmazsa bir sonraki eylem yolu belirlenecek... ve bu sefer acil servisleri de durdurabiliriz" diye konuştu.

Tüm Hindistan Asistanları ve Asistan Doktorlar Ortak Eylem Forumu ise, önceki gün yetkililerin kapsamlı bir soruşturma yürütmesi ve tutuklamalar yapması için 72 saatlik bir süre vererek "ülke çapında iş bırakma"ya devam edeceğini söyledi.

Başbakan Modi'nin memleketi Gujarat'ta, özel enstitüler normal faaliyetlerine devam etmesine rağmen, devlet hastanelerindeki 6 binden fazla stajyer doktor acil olmayan tıbbi hizmetlerden uzak kalmaya üçüncü gününde devam etti.

Doğu şehri Bhubaneswar'daki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün ek tıbbi müdürü Dr. Prabhas Ranjan Tripathy de, asistan doktorların ve stajyerlerin göreve başlamadığını söyledi.