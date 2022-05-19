Hindistan'da bir senatör akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için file bindi

Pencab eyaletinde iktidardaki parti Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) karşı enflasyon nedeniyle kitlesel protestolar başlarken, eylemlere katılan bir senatör filiyle geldi.

Hindistan'ın genelinde enflasyon Nisan ayında yüzde 14,55'e olurken ve bu sekiz yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Merkezi hükümetin dikkatini yükselen enflasyona çekmek amacıyla, Kongre üyesi Navjot Singh Sidhu, Perşembe günü Pencap'ın Patiala Bölgesi'nde bir file binerek akaryakıt fiyatlarını protesto etti. Sidhu, emtia fiyatlarındaki artış konusunda federal hükümetin başındaki BJP'yi protesto etmek için "Fiyatlarda Fil Yükselişi" yazılı bir pankart taşıdı.

Bugün itibariyle LPG tüplerinin fiyatı ülkede bu ay ikinci kez artırıldı. Hindistan'da, bir tüpün fiyatı eyalet vergilerine bağlı olarak 1.003 INR'nin (206 lira) üzerinde seyretmekte.